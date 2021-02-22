Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.