Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

22.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:14
Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9225072,34
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1032712,29
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0614922,29
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6241372,13
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,0836772,12
Tacirler Portföy Değ. Fon4,9379832,10
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0981751,81
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,9206201,73
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1014381,72
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,0614501,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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