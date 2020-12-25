Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,76 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon" oldu.