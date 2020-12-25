Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

25.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:36
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,76 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,76 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,1777291,96
Tacirler Portföy Değ. Fon4,1303651,76
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0634481,68
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0861131,35
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1253131,26
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0572821,19
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF18,5402051,18
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9817341,08
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,5335951,07
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,5334451,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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