Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

11.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:56
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0104272,98
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,4748701,70
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0436981,56
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,7428121,42
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1149521,11
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0516890,93
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1019920,92
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0256700,92
QNB Finans Portföy Altın BYF41,2269230,90
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6092560,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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