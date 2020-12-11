Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları
11.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:56
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010427
|2,98
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,474870
|1,70
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043698
|1,56
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,742812
|1,42
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,114952
|1,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051689
|0,93
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101992
|0,92
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025670
|0,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,226923
|0,90
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,609256
|0,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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