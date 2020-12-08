Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,79 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.