Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları
08.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,79 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,79 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042676
|7,79
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,165552
|2,57
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,459184
|2,07
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,017512
|1,95
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,444824
|1,82
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,025997
|1,82
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,210461
|1,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,713615
|1,72
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025481
|1,48
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,886637
|1,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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