Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

08.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,79 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,79 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0426767,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,1655522,57
QNB Finans Portföy Altın BYF41,4591842,07
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0175121,95
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4448241,82
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0259971,82
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2104611,82
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,7136151,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254811,48
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8866371,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik
Son dakika haberi | Oyak'ın karbon siyahı üretim tesisi yatırımına devletten teşvik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Öner Erkan Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Sinan Gümüş Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:16:55. #1.14#
title