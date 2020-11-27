Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

27.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:02
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,13 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1157862,70
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,4640102,33
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0533402,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1052892,07
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,1815341,77
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,2512751,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,6335761,61
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1160321,54
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,8706511,50
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF17,0947971,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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