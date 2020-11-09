Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,16 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,09 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.