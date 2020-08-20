Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,07 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,02 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 3,70 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
20.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:47
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,07 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,02 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 3,70 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,867553
|4,07
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,529994
|4,02
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|14,450320
|3,70
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,535314
|3,60
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064623
|3,47
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,099686
|3,41
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|14,630137
|3,40
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|14,257250
|3,38
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021336
|3,32
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,000109
|3,31
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Kaynak: AA