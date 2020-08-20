Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,07 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,02 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 3,70 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,07 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,02 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 3,70 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,867553 4,07 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,529994 4,02 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 14,450320 3,70 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,535314 3,60 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064623 3,47 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099686 3,41 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 14,630137 3,40 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 14,257250 3,38 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021336 3,32 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,000109 3,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA