Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,07 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,07 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,976586 1,32 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,619143 1,07 Garanti Portföy Altın Fonu 0,108967 1,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032780 1,00 İş Portföy Altın Fonu 0,042790 1,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,093475 1,00 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,014568 1,00 Ak Portföy Altın Fonu 0,088090 0,99 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,037809 0,99 Deniz Port. Altın Fonu 0,047786 0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA