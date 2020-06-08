Son dakika haberleri | En fazla kazandıran yatırım fonları Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,82 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,82 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008066 5,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048233 3,82 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,397827 3,78 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089625 3,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079968 2,96 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029237 2,91 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,985687 2,60 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,056160 2,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 98,243949 2,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019123 2,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA