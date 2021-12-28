Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 0,97 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: