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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 0,97 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 0,97 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Emek_Fon_Kazandiranlar

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0128081,19
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0450690,97
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1610370,95
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0124670,94
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0480630,86
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0332560,75
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0121170,56
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0264860,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0891760,52
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0777220,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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