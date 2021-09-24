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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0586111,23
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0668191,04
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0165100,94
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0104610,89
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0253990,83
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0398530,58
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0328190,54
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0365720,52
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0311200,48
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0274860,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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