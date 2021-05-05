BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0150530,41BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015053
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098118
|0,39
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,129315
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,070396
|0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,101017
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010308
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010433
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010464
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,100278
|0,53
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,060190
|0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,135304
|0,12
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,144242
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,186928
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,035815
|0,43
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040442
|0,42
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,080435
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF
|0,110991
|0,27
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,096198
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028884
|0,29
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031679
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071098
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028295
|0,19
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029944
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016646
|0,93
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031052
|0,91
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049999
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051610
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049927
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,076737
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,074975
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029898
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,070735
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074871
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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