BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0150530,41BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0150530,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0981180,39
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1293150,39
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0703960,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1010170,37
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0103080,29
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0104330,21
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104640,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1002780,53
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0601900,15
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1353040,12
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1442420,12
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1869280,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0358150,43
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0404420,42
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0804350,28
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF0,1109910,27
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,0961980,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0288840,29
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0316790,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0710980,19
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0282950,19
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0299440,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0166460,93
NN Hay. Em. Altın EYF0,0310520,91
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0499990,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0516100,90
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0499270,90
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0767370,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0749750,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0298980,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0707350,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0748710,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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