BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0150530,41BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015053 0,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098118 0,39 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,129315 0,39 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,070396 0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,101017 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010308 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010433 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010464 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100278 0,53 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,060190 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,135304 0,12 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,144242 0,12 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,186928 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,035815 0,43 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040442 0,42 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,080435 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF 0,110991 0,27 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,096198 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028884 0,29 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031679 0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071098 0,19 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028295 0,19 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,029944 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016646 0,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031052 0,91 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049999 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051610 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049927 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,076737 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,074975 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029898 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,070735 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074871 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi