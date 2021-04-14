BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0353470,30Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0747140,26Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0353470,30
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0747140,26
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0479700,26
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0302450,24
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0717580,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0578380,80
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0958070,65
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1393210,52
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1594840,52
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1806540,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0174300,49
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0172670,47
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0179820,39
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0312530,36
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF0,0426230,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0186110,70
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0275480,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0396330,27
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0294070,21
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0328080,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0295940,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0327880,07
HEM Para Piyasası EYF0,0257790,05
VEM Para Piyasası EYF0,0706660,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0752060,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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