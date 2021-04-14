BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0353470,30Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0747140,26Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035347 0,30 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074714 0,26 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047970 0,26 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030245 0,24 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071758 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057838 0,80 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095807 0,65 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,139321 0,52 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,159484 0,52 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,180654 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017430 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017267 0,47 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017982 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,031253 0,36 Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,042623 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018611 0,70 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027548 0,28 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039633 0,27 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,029407 0,21 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032808 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029594 0,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032788 0,07 HEM Para Piyasası EYF 0,025779 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,070666 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,075206 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara