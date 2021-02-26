BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0947441,06Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0915471,05Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094744
|1,06
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091547
|1,05
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,053419
|0,88
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050963
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,107203
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021826
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018370
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053624
|1,66
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026157
|1,29
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,116808
|1,14
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,156312
|1,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097867
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112692
|1,20
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101373
|1,16
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020014
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130159
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181758
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047370
|0,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067025
|0,78
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027514
|0,77
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039612
|0,68
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027528
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023902
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073650
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072611
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032126
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074413
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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