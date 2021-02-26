BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0947441,06Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0915471,05Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0947441,06
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0915471,05
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0534190,88
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0509630,78
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1072030,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218260,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0183700,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0536241,66
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0261571,29
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1168081,14
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1563121,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0978671,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1126921,20
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1013731,16
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0200141,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1301591,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1817581,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0473700,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0670250,78
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0275140,77
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0396120,68
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0275280,67
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0239020,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0736500,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0726110,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0321260,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0744130,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Cizrespor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:27:08. #1.14#
title