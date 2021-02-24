Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
24.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:34
Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0924250,68Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0893670,66Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092425
|0,68
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089367
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,052214
|0,54
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,049799
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,087245
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051596
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013831
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072502
|0,35
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070623
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,074094
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,028713
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026887
|0,46
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026991
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026578
|2,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,042859
|2,12
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042878
|2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044193
|2,11
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,041969
|2,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072545
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032098
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025236
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073584
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074349
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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