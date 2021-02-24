Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

24.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:34
Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0924250,68Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0893670,66Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0924250,68
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0893670,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0522140,54
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0497990,48
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0872450,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0515960,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0138310,43
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0725020,35
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0706230,31
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0740940,10
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0287130,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0268870,46
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0269910,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0265782,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0428592,12
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0428782,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0441932,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0419692,11
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0725450,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0320980,04
HEM Para Piyasası EYF0,0252360,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0735840,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0743490,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:34:25. #1.16#
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