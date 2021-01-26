Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

26.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:48
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,67 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,67 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0614771,16
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0403570,67
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0280550,67
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0328010,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1299800,58
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0141090,56
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1076410,55
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0206350,43
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0275820,43
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0337380,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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