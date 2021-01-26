Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,67 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.