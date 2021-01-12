Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

12.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:42
Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0723691,02Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0645850,97Cigna Sağlık Hay. ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0723691,02
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0645850,97
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0138560,93
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0728680,93
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0524850,92
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0183140,17
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218330,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0531100,82
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0558340,40
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0458920,38
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0572120,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0973400,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0141331,39
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0327441,25
VEM Birinci Değişken EYF0,0472380,69
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0748490,49
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0245240,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0280941,32
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0278040,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0268350,14
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0296890,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0660450,11
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0314930,04
VEM Para Piyasası EYF0,0679020,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0729810,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0713150,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0714790,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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