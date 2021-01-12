Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
12.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:42
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0723691,02Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0645850,97Cigna Sağlık Hay. ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072369
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064585
|0,97
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013856
|0,93
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072868
|0,93
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052485
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018314
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021833
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053110
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055834
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045892
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,057212
|0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097340
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014133
|1,39
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032744
|1,25
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047238
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074849
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024524
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028094
|1,32
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027804
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026835
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029689
|0,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066045
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031493
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067902
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072981
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071315
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071479
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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