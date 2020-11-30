Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.