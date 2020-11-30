Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

30.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:43
Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0172740,42
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0202000,32
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0205830,32
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0203070,29
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0203460,29
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0209300,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308570,26
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0214800,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0209920,25
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0703750,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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