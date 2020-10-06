Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

06.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:14
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,60 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,88 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,60 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019293 2,27
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041549 1,88
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030838 1,60
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021407 1,58
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080614 1,39
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080512 1,39
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023289 1,37
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037324 1,33
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,063764 1,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,096316 1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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