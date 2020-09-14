Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,68 ile "VEM Katkı EYF", yüzde 0,67 ile "HEM Katkı EYF" ve "ZEM Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,68 ile "VEM Katkı EYF", yüzde 0,67 ile "HEM Katkı EYF" ve "ZEM Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Katkı EYF 0,018131 0,68 HEM Katkı EYF 0,017958 0,67 ZEM Katkı EYF 0,019249 0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019093 0,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037502 0,65 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018818 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018101 0,62 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019523 0,60 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019835 0,58 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025927 0,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA