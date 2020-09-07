Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,24 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları
07.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,24 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035382 1,85
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018385 1,46
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030805 1,24
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043822 1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056128 1,15
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025545 1,03
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023920 0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041350 0,93
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028734 0,93
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019587 0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Mansur Yavaş Donald Trump Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Fatma Girik Demet Şener Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Terör Fransa Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 14:53:16. #1.15#
title