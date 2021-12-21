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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,806845-1,65HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,538695-1,59Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,806845-1,65
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,538695-1,59
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223847-1,28
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032521-0,93
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028175-0,67
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF19,830535-3,80
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,527594-2,54
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF28,152060-1,37
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF27,123730-1,25
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF67,922988-1,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,187280-3,43
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu2,374570-3,34
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,172596-2,47
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,082850-2,41
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu3,700946-2,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon6,237189-2,31
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,202418-1,40
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,670913-1,28
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,052143-1,18
HSBC Portföy Değ. Fon205,083720-1,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)4,212520-2,55
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,598107-2,53
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,210808-1,51
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,902192-1,22
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,530559-0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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