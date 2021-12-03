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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,6869011,15
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0752310,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1449500,59
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1085030,33
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu15,9377430,22
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF24,1408771,83
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF27,1045501,60
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF23,7649531,53
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF25,3902391,38
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF25,1012081,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252262,55
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1613452,01
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,2674781,59
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,4143171,39
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0760820,93
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1323831,82
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9833531,79
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2249191,76
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0791081,70
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0775701,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,2520813,65
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,4039692,68
Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon1,3191262,25
Tacirler Portföy Değ. Fon6,0358831,57
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon1,3392621,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,4125271,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,1415911,39
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,7899361,33
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,9302321,19
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4940740,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Nurol Portföy Altın Fonu1,4375230,27
HSBC Portföy Altın Fonu6,3240080,11
Inveo Portföy Altın Fon1,5953820,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,0634000,09
İş Portföy Altın Fonu0,0819830,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0388840,05
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0133310,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3899890,05
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0552730,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0516180,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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