Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,533648-0,63QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF776,443966-0,54Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,533648-0,63
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF776,443966-0,54
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,220734-0,38
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,793543-0,19
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,251934-0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013488-2,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,680559-0,28
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,108525-0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,316831-0,75
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,044982-0,16
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,022454-0,08
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,023855-0,08
Qinvest Portföy Değ. Fon0,078070-0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,883407-1,38
QNB Finans Portföy Altın BYF39,738648-0,74
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,922213-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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