Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
22.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:22
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,041966
|0,47
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028113
|0,33
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,222342
|0,27
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056534
|0,23
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,519892
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,786997
|1,41
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,014708
|1,35
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,960586
|1,14
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,459380
|0,95
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,992111
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103271
|2,29
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061492
|2,29
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,624137
|2,13
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,083677
|2,12
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098175
|1,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,922507
|2,34
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,937983
|2,10
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,282321
|1,27
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,433245
|1,13
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,497588
|0,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,505001
|1,56
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,169328
|0,99
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,130755
|0,97
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,905221
|0,89
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,375620
|0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,717978
|0,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,792836
|0,27
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,214625
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024158
|0,14
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|23,025707
|0,14
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,716739
|0,14
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,066673
|0,14
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,074757
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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