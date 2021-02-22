Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

22.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:22
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0419660,47
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0281130,33
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2223420,27
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0565340,23
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,5198920,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7869971,41
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0147081,35
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9605861,14
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4593800,95
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9921110,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1032712,29
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0614922,29
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6241372,13
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,0836772,12
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0981751,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9225072,34
Tacirler Portföy Değ. Fon4,9379832,10
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2823211,27
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4332451,13
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,4975880,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5050011,56
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1693280,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1307550,97
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,9052210,89
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3756200,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,7179780,78
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF39,7928360,27
QNB Finans Portföy Altın BYF35,2146250,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0241580,14
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu23,0257070,14
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7167390,14
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0666730,14
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0747570,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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