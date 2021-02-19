Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

19.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:34
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6012180,47
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0381900,33
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2397440,28
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2164000,20
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8491460,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0264491,14
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,8173290,08
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,2455020,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7864851,69
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,5691201,48
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7177061,06
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5902900,98
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0305910,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0442431,29
Tacirler Portföy Değ. Fon4,8363261,21
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon2,4611870,34
Aura Portföy Değ. Fon0,7909810,30
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0405960,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8797030,97
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1578420,74
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9007470,23
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4819270,10
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3726740,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0732640,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9593930,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0631070,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2104100,04
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0320130,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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