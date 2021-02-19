Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
19.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,601218
|0,47
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038190
|0,33
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239744
|0,28
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,216400
|0,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,849146
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026449
|1,14
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,817329
|0,08
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,245502
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,786485
|1,69
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,569120
|1,48
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,717706
|1,06
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,590290
|0,98
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,030591
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,044243
|1,29
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,836326
|1,21
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,461187
|0,34
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,790981
|0,30
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,040596
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,879703
|0,97
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,157842
|0,74
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,900747
|0,23
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,481927
|0,10
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,372674
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,073264
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,959393
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063107
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,210410
|0,04
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,032013
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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