Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
21.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:08
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,054620
|-1,24
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,994555
|-1,08
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,201267
|-0,91
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109172
|-0,91
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,994135
|-0,88
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055274
|-0,86
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042318
|-0,83
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,131219
|-0,37
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,831656
|-0,35
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114321
|-0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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