Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

21.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:08
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,054620-1,24
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,994555-1,08
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,201267-0,91
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,109172-0,91
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,994135-0,88
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055274-0,86
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,042318-0,83
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,131219-0,37
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,831656-0,35
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,114321-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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