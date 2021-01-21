Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 0,91 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.