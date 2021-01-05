Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,34 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.