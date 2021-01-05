Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

05.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:57
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,34 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,34 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009826-2,61
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111189-2,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102176-2,18
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,686427-2,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu132,412573-1,84
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036414-1,83
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,081750-1,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041903-1,13
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022185-1,13
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081189-1,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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