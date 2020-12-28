Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,99 ile "Oyak Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.