Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

28.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:28
Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,99 ile "Oyak Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,03 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,99 ile "Oyak Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056899-1,03
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,945379-0,99
Garanti Portföy Altın Fonu0,126108-0,96
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113592-0,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,082394-0,93
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,063950-0,93
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082892-0,93
TEB Portföy Altın Fonu0,107277-0,92
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010232-0,92
Deniz Port. Altın Fonu0,054983-0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Coşkun Sabah Hatice Şendil
Spor Can Bartu Okan Buruk Domagoj Vida Abdullah Avcı Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:53:05. #1.15#
title