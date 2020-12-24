Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,60 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "İİş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,60 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "İİş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: