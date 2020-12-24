Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

24.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:18
Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,60 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "İİş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,60 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "İİş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,815254-1,02
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu136,568158-0,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,123756-0,56
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044751-0,50
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037989-0,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,769127-0,38
Fiba Portföy Altın Fonu0,037982-0,28
Deniz Port. Altın Fonu0,055480-0,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064540-0,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,864379-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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