Son dakika haberleri... En fazla kaybettiren yatırım fonları
24.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:18
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,60 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "İİş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,60 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "İİş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,815254
|-1,02
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|136,568158
|-0,60
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,123756
|-0,56
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044751
|-0,50
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037989
|-0,49
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,769127
|-0,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037982
|-0,28
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055480
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064540
|-0,28
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,864379
|-0,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500