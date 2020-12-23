Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

23.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:08
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,318832-0,72
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,046037-0,65
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060456-0,52
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,791184-0,50
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,119672-0,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,016198-2,55
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010113-2,02
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025458-1,35
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,083669-0,64
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042950-0,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,042419-0,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,105856-0,78
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083485-0,59
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,114833-0,42
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,391061-0,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,382422-0,48
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,111743-0,39
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,719881-0,10
Qinvest Portföy Değ. Fon0,073596-0,09
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,673839-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,170369-3,19
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060897-1,95
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,869599-1,11
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,957217-1,10
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,775912-1,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,102933-2,38
Garanti Portföy Altın Fonu0,127644-1,99
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,233998-1,88
İş Portföy Altın Fonu0,050005-1,74
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064721-1,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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