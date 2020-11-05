Son dakika haberleri | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,58 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.