Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,18 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,18 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,057526-2,18
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,030276-1,57
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,066688-1,49
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,049812-1,47
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046549-1,45
NN Hay. Em. Altın EYF0,028884-1,45
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045511-1,45
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,041639-1,44
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,074188-1,44
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046549-1,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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