Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,18 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,18 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,057526 -2,18 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030276 -1,57 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,066688 -1,49 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049812 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046549 -1,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028884 -1,45 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045511 -1,45 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041639 -1,44 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074188 -1,44 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046549 -1,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara