BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

01.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055460-0,41Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095590-0,41Allianz Hayat Em. İki.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055460-0,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095590-0,41
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092202-0,36
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,051795-0,25
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,089396-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018170-0,76
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021810-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,042911-2,91
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,033621-1,93
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,055476-1,87
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,086699-1,78
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,164310-1,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020034-1,85
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,086930-1,17
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016511-1,07
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,029201-1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073066-1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,046369-1,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,065745-1,22
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027280-0,80
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039248-0,79
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027879-0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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