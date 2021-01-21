BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

21.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,064432-0,11MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,064432-0,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,052187-0,10
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137699-0,09
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071917-0,09
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052582-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020721-0,67
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014041-0,28
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,020110-0,09
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,023283-0,09
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,019643-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028217-0,19
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,029049-0,07
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018498-0,04
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,028145-0,03
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,018329-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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