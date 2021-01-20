Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
20.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:54
Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258010,11Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0786350,09Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025801
|0,11
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078635
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,073149
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081409
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037134
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018472
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,082903
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057708
|1,13
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129781
|1,02
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,111633
|0,76
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,029649
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033612
|1,41
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032403
|1,09
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030708
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,106959
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024743
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027967
|0,87
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040243
|0,84
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068256
|0,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048132
|0,79
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039133
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071727
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067521
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027565
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023507
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025803
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500