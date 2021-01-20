Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

20.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:54
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258010,11Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0786350,09Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258010,11
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0786350,09
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0731490,09
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0814090,08
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0371340,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184720,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0829031,36
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0577081,13
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1297811,02
VEM Hisse Senedi EYF0,1116330,76
ZEM Hisse Senedi EYF0,0296490,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0336121,41
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0324031,09
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0307080,69
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1069590,65
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0247430,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279670,87
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402430,84
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0682560,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0481320,79
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0391330,47
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0717270,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0675210,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0275650,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0235070,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0258030,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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