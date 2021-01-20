Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258010,11Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0786350,09Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.