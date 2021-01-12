BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

12.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,078178-0,08Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020872-0,07Garanti Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,078178-0,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020872-0,07
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,083040-0,06
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,073727-0,05
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,053546-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,079757-1,68
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,037025-0,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,057841-0,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,108561-0,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,109005-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,076861-0,64
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,029761-0,63
VEM Dinamik Değişken EYF0,077667-0,49
HEM Dinamik Değişken EYF0,026500-0,48
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032786-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039098-0,36
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027146-0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028893-0,19
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018365-0,18
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,020709-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045370-1,13
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046348-1,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046417-1,11
NN Hay. Em. Altın EYF0,028762-1,11
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,043424-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:09:46. #1.15#
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