Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

27.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:00
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,66 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,66 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014727-0,94
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050320-0,66
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054144-0,66
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049603-0,60
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,053894-0,57
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,102778-0,57
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029460-0,57
HEM Altın Katılım EYF0,030222-0,56
VEM Altın Katılım EYF0,051381-0,56
ZEM Altın Katılım EYF0,049324-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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