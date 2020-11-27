Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,66 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.