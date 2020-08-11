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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları
11.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:23

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031095 -1,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049943 -1,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051686 -1,03
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049373 -1,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046888 -1,03
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015741 -1,02
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055101 -1,02
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051146 -1,01
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048985 -1,00
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050114 -0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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