EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
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EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin en az vaka sayısının olduğu Şırnak'ta halk, kısıtlamasız hafta sonu piknik yaparak değerlendirdi.

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SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin en az vaka sayısının olduğu Şırnak'ta halk, kısıtlamasız hafta sonu piknik yaparak değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasının 20-26 Mart tarihli verilerinde 100 bin kişide 13,57 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 27 Mart- 2 Nisan verileri ise 23,43 oldu. Hafta sonu kısıtlamasının da olmadığı Şırnak'ta halk, şehri boşaltıp piknik alanlarına akın etti.

Ailesiyle mesire alanına pikniğe gelen Rahmet Yürük, Hafta sonunu çok güzel değerlendirdik. Koronavirüs sayısında son günlerde biraz artış var. Şırnak'ta vaka sayısı arttı ama bizim piknik yapmamıza engel değil. Maskeliyiz, mesafe ve kurallara dikkat ediyoruz dedi.

Mehmet Bektaş ise, Şırnak olarak koronavirüse karşı iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, Şu an Türkiye geneli olarak Şırnak birinci sırada. Biz de bunu fırsat bilip piknik yapalım dedik diye konuştu.

EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU
EN AZ VAKA OLAN ŞIRNAK'TA, PİKNİK ALANLARI DOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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