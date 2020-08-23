Son dakika haberleri | "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tanıtım filmi ilgi gördü Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda yapılacak "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tanıtım filmi ilgi gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda yapılacak "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tanıtım filmi ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın tarih ve turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak ve bu alanda yapılan çalışmaları vizyon projelere dönüştürme gayreti ile Afyonkarahisar Valiliği tarafından "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin video görüntüleri paylaşıldı.

Frig Vadisi'nin havandan görüntülerinin de yer aldığı tanıtım filmi, beğeni topladı.

Kaynak: AA