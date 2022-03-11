Son dakika haberleri | Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler (3)
Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Son dakika haberi... 3 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet ve Oğuzhan Özbudak ile amcaları Ali Özbudak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet ve Oğuzhan Özbudak ile amcaları Ali Özbudak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.Ö. ile eşi H.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan amca ve yeğenleri Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel