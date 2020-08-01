Son dakika haberleri: Emniyet'ten garnizon komutanının korumasına silahlı saldırı haberine yalanlama Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, garnizon komutanının korumasına silahlı saldırı haberlerinin gerçekleri yansıtmadığı açıklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, garnizon komutanının korumasına silahlı saldırı haberlerinin gerçekleri yansıtmadığı açıklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde saat 05.10 sularında cadde kenarında park halinde olan ve içerisinde üç şahıs bulunan 01 plakalı araçtan, havaya kuru sıkı tabanca ile ateş edilmiş, bu esnada ilimiz garnizon komutanlığında görevli uzman çavuşun sivil aracıyla oradan geçtiği ve silah sesleri üzerine havaya 18 kez ateş ettiği, olayın şüphelilerinin polis ekiplerince yakalandığı, şahıslardan havaya ateş eden E.K.'ye (21), genel güvenliği tehlikeye düşürmekten şüpheli olarak adli işlemin yapılmaya devam ettiği anlaşılmıştır. Olay bir saldırı olayı olmayıp bazı basın yayınlarında yer alan haberler gerçek dışıdır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA