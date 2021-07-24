Son dakika haberleri! Emniyet Müdürü Kaya'dan kavgaya müdahale ederken yaralanan emniyet görevlilerine ziyaret

Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, akrabalar arasında yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgaya müdahale ederken yaralanan emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, akrabalar arasında yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgaya müdahale ederken yaralanan emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Sakarya il Emniyet Müdürlüğünde görevli bir komiser yardımcısı ve iki bekçi, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesindeki bıçaklı ve sopalı olaya müdahale ettikleri sırada yaralandı.

Kavga edenleri ayırdıktan sonra hastaneye kaldırılan emniyet görevlileri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürü Kaya, tedavilerinin ardından evlerinde istirahat eden görevlileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci