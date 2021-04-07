Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aktaş başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Aktaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, şanlı mazisine sığdırdığı sayısız başarılarla milletimizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası için 176 yıldır görev başında olan Emniyet Teşkilatımız, yasalardan aldığı güç, milletimizin desteği ve duasıyla yeni hedeflere büyük bir kararlılıkla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz ki teşkilatımız, en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için kanının ve terinin son damlasına kadar her şart ve koşul altında ihanet odaklarına karşı amansız mücadelesine devam edecektir. Cennet vatanımızın her köşesinde huzur ve güvenin temini için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla dün olduğu gibi bugün de çalışmalarını azim ve vazifeşinaslıkla sürdürürken, kendisine tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olacaktır.

Hiç şüphesiz ki ecdadımızdan aldığımız ilham ve güç, istiklal ve istikbalimizi her şeyin üstünde tutma inancı ve azmi, en güçlü dayanağımızdır. Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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