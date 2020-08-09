Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine ziyaret Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un ailesini ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un ailesini ziyaret etti. Antakya ilçesindeki aileye taziyelerini ileten Aktaş'a Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'da eşlik etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Daha sonra Aktaş ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Kaynak: AA