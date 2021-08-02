Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürlüğünden sanal alemde yangınlarla ilgili dezenformasyona ilişkin açıklama
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Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürlüğünden sanal alemde yangınlarla ilgili dezenformasyona ilişkin açıklama

Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürlüğünden sanal alemde yangınlarla ilgili dezenformasyona ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada orman yangınları ile ilgili dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada orman yangınları ile ilgili dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanan yangınlar ile ilgili sosyal medya üzerinden eski tarihli videoların yeniymiş gibi servis edilmesi, film sahnelerinin gerçek görüntüler gibi servis edilmesi ve başka ülkelerdeki yangınların Türkiye'de yaşanıyormuş gibi aksettirilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Dezenformasyon çalışmaları hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ülkemizde büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyetlere sebep olan orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya platformlarında başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler olmasına rağmen ülkemizde meydana gelmiş gibi yansıtılan, birtakım film sahnelerinden alınan, ülkemizde yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntüler tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Bu tür faaliyetler, vatandaşlarımız üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet vermekte, ayrıca sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden ilgili personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirmektedir. Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik oluşturan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Türk polis teşkilatı olarak her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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