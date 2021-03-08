Son dakika haberleri | Emirhan Aydoğan: "Kazansaydık sevinmeyecektik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Emirhan Aydoğan: "Kazansaydık sevinmeyecektik"

08.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:51
Son dakika haberleri | Emirhan Aydoğan:

Son dakika haber: Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan, "Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik" dedi.

Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan, "Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik" dedi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'da futbolcuların morali oldukça bozuldu. Yeşil-beyazlı takımın performansıyla iyi isimleri arasında yer alan Emirhan Aydoğan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada özeleştirilerde bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Daha önceki maçlara göre çizgimizin dışında performans sergiledik. Bursaspor armasına yakışmayacak bir mücadele ortaya koyduk. Kazansaydık da sevinmeyecektik. Bu mağlubiyet hedeflerimize de sekte vurdu." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Murat Balcı Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Emirhan Aydoğan: "Kazansaydık sevinmeyecektik" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:52:37. #1.16#
title