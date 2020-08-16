Son dakika haberleri! Emirgan Korusu'nda yangın -2 Son dakika haberlerine göre SARIYER'de bulunan Emirgan Korusu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SARIYER'de bulunan Emirgan Korusu 'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 21.20 sıralarında Emirgan Korusu'nda çıktı. Ağaçların yandığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA