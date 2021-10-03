Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir mermer fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Emirdağ ilçesine bağlı Beyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarındaki mermer fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR