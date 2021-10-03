Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir mermer fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir mermer fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Emirdağ ilçesine bağlı Beyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarındaki mermer fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın

Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın

Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Kurşunlardan kaçmak isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu öldü

Son dakika haber... Kurşunlardan kaçmak isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu öldü

 Ekipler haber alınamayan şahsı, camı kırarak girdiği evden ipten aldı

Ekipler haber alınamayan şahsı, camı kırarak girdiği evden ipten aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Umut Meraş Fatih Terim Stefan Kuntz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Emirdağ'da mermer fabrikasında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 10:27:32. #1.11#